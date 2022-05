Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp verplicht bij vervanging cv

MET VIDEO Is Nederland klaar voor een nieuwe coronagolf? ‘Ventilatie is van groot belang, RIVM was koppige ezel’

Het kabinet houdt sterk rekening met een nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar. Maar is Nederland daar wel klaar voor? Experts en partijen in het parlement zijn kritisch. ,,Een lockdown is niet ver weg, vrees ik.’’

16 mei