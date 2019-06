Vanaf morgen geen helm op in Amsterdam? 95 euro boete

Bestuurders van een brommer of scooter met een blauwe kentekenplaat moeten sinds 8 april officieel al een helm dragen en op de meeste plekken in de hoofdstad op de rijbaan in plaats van het fietspad rijden. Maar tot dusver werden overtreders nog niet beboet, met als gevolg dat de meeste snorfietsers zich nog niet aan de nieuwe regels houden.

Maar de tijd van wennen aan de nieuwe regels is voorbij en vanaf maandag worden teams in Amsterdam ingezet die specifiek zullen toezien op de handhaving van deze regels. De boete voor zowel het niet dragen van een helm als rijden op het fietspad waar dat niet is toegestaan bedraagt 95 euro.

Al sinds de aankondiging van het nieuwe beleid klinkt er veel kritiek op. Een veel genoemd bezwaar is dat snorbrommers, die officieel niet harder mogen rijden dan 25 kilometer per uur, te langzaam zouden gaan voor de rijbaan, wat tot gevaarlijke situaties zou leiden. Een scala aan protestacties, petities en een rechtszaak hebben de invoering van het nieuwe beleid echter niet kunnen afwenden.

