Vanavond code oranje in heel het land wegens gladheid, ANWB ‘loopt tegen grenzen aan’

Vanaf het eind van de middag trekt een neerslaggebied van Zeeland naar Groningen over het hele land. Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden.

Weerplaza verwacht de eerste neerslag vanaf 17.00 uur in het westen van Zeeland verwacht en het breidt ’s avonds langzaam uit over het land. Pas tegen middernacht kunnen de eerste druppels in de provincie Groningen vallen. Er wordt geen sneeuw verwacht want de temperatuur van de lucht is in de onderste 1000 meter ruim boven nul en in deze relatief warme luchtlaag gaan sneeuwvlokjes snel over in regen. Maar de vorst zit in de grond en de druppels bevriezen.

Spekglad

,,Het kan spekglad worden’’, waarschuwt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Een verraderlijke gladheid op wegen waar geen zout ligt. Als er wel is gestrooid gaat het een tijdje goed, maar als het dan langer ijzelt wordt het ook daar glad. Iedereen die de weg opgaat moet er rekening mee houden.’’

600.000 kilo zout

Rijkswaterstaat strooit zout op de wegen in de aanloop naar de afgekondigde code oranje. Zondag rond 13.00 uur heeft Rijkswaterstaat al bijna 600.000 kilo zout gestrooid en daarbij bijna 7900 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op bijna 19 miljoen kilo zout en bijna 300.000 gereden kilometers.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Mensen wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden, afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als ze de weg op gaan.

Bij de wegenwacht is de wachttijd zondagmiddag opgelopen tot 2 uur. ,,En dat gaan we niet meer inlopen”, vertelt een zegsman van de ANWB. Hij vraagt mensen alleen de wegenwacht te bellen voor spoedeisende pechhulp. ,,We lopen tegen onze grenzen aan. Als het gaat om een kapot lampje of een ander kleinigheidje kan dat ook tot maandag wachten.”

Medewerkers van de ANWB hebben het al de hele week druk met vooral accu’s die de geest hebben gegeven, waardoor auto’s niet meer starten. Dinsdag rukte de wegenwacht 6200 keer uit. Op een ‘normale’ winterdag is dat zo’n 4000 keer. Er zijn extra medewerkers ingezet. Ook zondag is geprobeerd om meer mensen erbij te krijgen. ,,Maar de rek is er een beetje uit. Zeker omdat het al de hele week ontzettend druk is geweest.”

Hulpdiensten druk op onveilig ijs Hulpdiensten hebben het vandaag druk met schaatsers die zijn gevallen of die door het ijs zijn gezakt. Daarom roepen gemeenten en veiligheidsregio’s mensen op om heel voorzichtig te zijn. De buurgemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland komen zondag met een gezamenlijke oproep om niet op natuurijs te gaan schaatsen. ,,Het is gevaarlijk. Schaats vandaag veilig op je lokale ijsbaan!”, melden ze. De gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht waarschuwt voor onbetrouwbaar ijs op de Botshol, een plassengebied niet ver van de Vinkeveense Plassen. Daar is zondagochtend een schaatser door het ijs gezakt. ‘Gelukkig hield hij er alleen een nat pak aan over’, meldt de gemeente. De gemeente Steenwijkerland in Overijssel waarschuwt voor wakken in het ijs, die voor gevaarlijke situaties zorgen. Volledig scherm Mensen schaatsen op een bevroren vijver in Helmond. © Rob Engelaar De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn onder vallen, zegt dat zondag een prachtige schaatsdag is. ,,Wees wel voorzichtig op de grote plassen. De hulpdiensten hebben het druk! Bel alleen 112 in noodgevallen en ga niet alleen het ijs op!” In Breda werd in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarige man gered uit de stadsgracht. Hij wilde over het ijs naar de overkant lopen, maar zakte er meerdere keren doorheen en kon niet zelf meer uit het water komen. Agenten hebben hem met een touw uit het water getrokken en hij is met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Ook een andere stapper werd bij het uitgaan van het ijs gehaald.

Zeeland

Zeeland krijgt vanaf 17.00 uur als eerste met ijzel te maken en daar is het ook het eerste voorbij. Halverwege de avond is het in Zeeland +2 graden. In het net noordoosten beginnen de problemen pas tussen 22.00 en 23.00 uur vanavond. En daar kan de gladheid langer aanhouden omdat het er nu nog kouder is.

De waarschuwing van het KNMI geldt vanaf 17.00 uur in Zeeland en Zuid-Holland, na 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en vanaf 21.00 uur in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er ‘grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

Code oranje vanaf vanmiddag

Willemsen: ,,Het kan in het noordoosten tot ver in de nacht glad blijven, maar ik verwacht dat de gladheid morgenochtend om 06.00 uur, voordat de ochtendspits begint, overal is verdwenen. Verkeer zal alleen last hebben van regen en wind.’’

Thuisbezorgd blijft rijden

Bezorgers van maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd lijken vanavond vooralsnog gewoon de weg op te gaan om bestellingen rond te brengen, ondanks de voorspelde ijzel. Dat meldt een woordvoerster van het bedrijf, dat de situatie naar eigen zeggen goed in de gaten houdt. Eerder deze week hield Thuisbezorgd zijn bezorgers nog binnen vanwege ijzel.

,,Je kunt je voorstellen dat steden met smalle klinkerstraatjes en bruggetjes gevaarlijker zijn op de fiets en e-bike dan plekken met meer doorgaande wegen waar gestrooid is”, legt de woordvoerster uit. Voor nu houdt Thuisbezorgd volgens haar ‘van moment tot moment’ in de gaten of het verantwoord is om de weg op te gaan. Daarbij heeft de maaltijdbezorgdienst niet in beeld of er restaurants zijn die uit eigen beweging besluiten hun bezorgers binnen te houden vanwege de verwachte ijzel. ,,Daarvoor raden we klanten aan de app of website te checken”, aldus de zegsvrouw.

Thuisbezorgd hield donderdag bezorgers in verschillende steden een tijd aan de kant vanwege gladheid. De maaltijdbezorger vond het door de ijzel die er toen was niet verantwoord om bezorgers op de fiets op pad te sturen. Toen meldde het bedrijf dat veel mensen daar mogelijk niets van hadden gemerkt. De eigen bezorgers vormen maar een klein deel van alle bezorgers die via Thuisbezorgd maaltijden naar klanten brengen. Het merendeel is in dienst van de restaurants waar de bestelling wordt gedaan.

Flitsbezorger Getir heeft uit voorzorg enkele vestigingen gesloten. Het betreft onder meer vestigingen in Rotterdam, Delft en Den Haag. Zodra het weer veilig is, worden de activiteiten van deze locaties hervat, laat het bedrijf via een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het niet om alle vestigingen in die steden gaat.

Zachte week

Komende week krijgt Nederland heel zacht weer. Het zal voelen als herfst met temperaturen rond de 9 graden en vrijdag mogelijk 13 graden. Ook 's nachts vriest het niet meer. De kans op een witte kerst is ‘nagenoeg nul'.

