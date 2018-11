Vanavond en vannacht topweer om vallende sterren te zien

Precies op het moment dat de meteorenzwerm Leoniden haar piek meemaakt, is het kraakhelder in Nederland. Grote kans dus dat je vanavond en vannacht ‘vallende sterren’ kunt spotten. Maar: trek iets warms aan, het wordt koud.

Volgens Weerplaza kunnen we geen tientallen vallende sterren verwachten, want daarvoor zijn de Leoniden niet actief genoeg, zegt weerman Raymond Klaassen: ,,Maar een aantal moet wel lukken. De meeste kans maak je vannacht na twee uur. Dan is de maan onder en is het extra donker. Omdat we geen wolken verwachten, heb je een uitstekend zicht op het donkere zwerk totdat de zon weer op komt.”

Astronomen berekenen voor de komende nacht tussen de 30 en 35 vallende sterren per uur. Circa 10 meteoren zijn dan te koppelen aan de Leoniden, de overige zijn van andere zwermen en sporadische meteoren. ,,Kenners tippen kwart voor 6 als het beste moment om te gaan kijken.”

Jaarlijks

De zwerm Leoniden beleeft ieder jaar rond deze tijd haar piek, als de aarde de baan van de komeet Tempel-Tuttle kruist, leggen ze bij Weerplaza uit. ,,De komeet draait in ruim 33 jaar een rondje om de zon en laat veel stof en gruis achter in haar baan. Op het moment dat de aarde de baan doorkruist, botsen deze deeltjes op onze atmosfeer. Hierbij komt zoveel wrijvingswarmte vrij dat de deeltjes snel verbranden. Dat verbranden zien wij als een helder streepje aan de hemel en noemen we in de volksmond een vallende ster.”

Volgens weerman Klaassen hoeven we overigens niet bang te zijn dat we een stukje gruis op ons hoofd krijgen. ,,Vaak gaat het om een stukje zo groot als een zandkorrel en die brandt helemaal op. De grond wordt nooit bereikt.”

(Artikel gaat verder na de illustratie)

Volledig scherm Het Steelpannetje vind je vannacht aan de hemel als je richting het oosten tot zuidoosten kijkt. © hemel waarnemen / weerplaza

Frisse nacht

Ga je vannacht even kijken, kleed je dan wel warm aan. Het wordt namelijk een frisse nacht. Zeker in de open gebieden kan het tot 1 of 2 graden vorst komen. ,,Een warm drankje is ook een goed idee. Bedenk ook dat je ogen even moeten wennen aan het donker dus geef het niet al na 5 minuten op.”