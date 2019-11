Vanavond kan er een vlok natte sneeuw vallen, morgen kletsnatte dag

De dag begint vandaag op veel plaatsen met zon. Geniet er vooral nog even van, want vanavond wordt het in de oostelijke helft van het land regenachtig en kan in Zuid-Limburg zelfs een vlok natte sneeuw vallen. Ook morgen wordt het een kletsnatte dag. Vanaf woensdag wordt het vaker droog.

Op veel plaatsen is het vanochtend vrij zonnig en overal is het droog. Wel moesten we het doen met een koude start, de temperatuur lag vanmorgen vroeg rond het vriespunt. De temperatuur loopt inmiddels langzaam op naar zes tot acht graden. In de loop van de dag neemt vandaag de bewolking toe, maar pas vanavond volgt ook de neerslag.

Morgen is het grijs en nat. ,,Er trekt bewolking en regen over het land, dat blijft nagenoeg de hele dag stil liggen”, concludeert weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.



Dinsdag zien we nu en dan weer de zon, maar worden we ook getrakteerd op een enkele bui. Vanaf woensdag is het een aantal dagen vaker droog. ,,De temperatuur blijft aan de lage kant voor deze tijd van het jaar met zeven of acht graden", aldus Janssen. Normaal wordt het in de middag een graad of negen, de minimumtemperatuur ligt rond de vier graden.

Nat en mild