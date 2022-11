Vandaag uitspraak, kan de rechter dan zeggen wie Carlo Heuvelman heeft doodgeschopt?

De rechtbank in Lelystad begint vanmorgen met de uitspraak tegen negen verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca in juli vorig jaar. Belangrijke centrale vraag daarbij is: kan de rechter dan zeggen wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman? De drie hoofdverdachten ontkennen namelijk en de andere betrokkenen wezen ook geen dader aan. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog onderaan dit artikel.