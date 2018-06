VanHaren mag toch geen pumps maken met rode Louboutin-zool

Tot die conclusie kwamen de vijftien rechters van het Europese hof vanochtend. De uitspraak staat lijnrecht tegenover een eerdere beslissing van de advocaat-generaal van het hof, die juist stelde dat een rode zool te algemeen is om onder het merkrecht te vallen.

,,De rechters gaan daar lijnrecht tegenin. Ze hebben gekeken of er grond is om de rode zool uit te sluiten van het merkrecht. Zij zien geen uitsluitingsgrond'', legt Stefaan van der Jeught uit, woordvoerder van hof van Justitie van de Europese Unie. ,,Het is een verschil in interpretatie.''

Rechtbank aan zet

De verbeten ruzie tussen vanHaren en Louboutin is hiermee nog niet ten einde: de rechtbank in Den Haag, die het Europese hof om advies had gevraagd, moet de zaak nu verder afronden. ,,Die zal wat betreft de rode zool de lijn van het hof volgen'', verwacht Van der Jeught. ,,Maar er kunnen nog andere zaken spelen waarin vanHaren toch in het gelijk gesteld kan worden.''

Louboutin heeft evenwel het volste vertrouwen in een goede afloop. ,,Maison Christian Louboutin ontvangt de uitspraak van het hof met warme gevoelens.'' VanHaren heeft 'kennisgenomen' van de beslissing van het hof. ,,Ik vraag om begrip dat wij geen inhoudelijke reactie geven, zolang de zaak nog in behandeling is'', zegt woordvoerder Annika Coomans.

Merkinbreuk

De zaak speelt al sinds 2012, toen de Nederlandse vennootschap vanHaren damesschoenen met rode zool op de markt bracht en Christian Louboutin zich daarover flink boos maakte. Hij had de schoen met rode zool, zijn handelsmerk, speciaal in de Benelux laten registreren. Hij klaagde dan ook vanHaren aan wegens merkinbreuk.