Vannacht draaien we de klok een uurtje terug: voor de allerlaatste keer?

videoWe kunnen vannacht een uurtje langer slapen, want ons land schakelt weer over op de wintertijd. Om 3 uur draaien we de klok een uurtje terug. Het is misschien wel de laatste keer.

Het Europees Parlement stemde vorig jaar voor de afschaffing van de uurwisseling in 2021. Maar of we dan definitief overschakelen op de zomer- dan wel op de wintertijd, is nog altijd niet besloten.

De wintertijd is de standaardtijd. Op de kortste dag van het jaar, 21 december, wordt het rond kwart voor negen licht en gaat de zon rond half vijf onder. Eind maart wordt in alle EU-landen de klok een uur vooruit gezet. Op 21 juni wordt het rond half zes licht en gaat de zon rond tien uur onder. Die zogenoemde zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ‘s avonds een uur langer licht blijft.

Verstoord ritme

Tegenstanders betwijfelen dat en veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok. Naar verwachting komt er op termijn dan ook een einde aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Een meerderheid van het Europees Parlement wil er vanaf in 2021. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, maar het parlement heeft wel een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat er een wirwar aan verschillende tijden ontstaat.

Volledig scherm Komende nacht gaat de klok een uur terug. © Thinkstock