Varkensboer redt man uit brandend huis: ‘De rook was verstikkend’

Een woonboerderij in Riethoven is vanochtend volledig uitgebrand . Een bewoner overleefde het vuur ternauwernood, dankzij het kordaat optreden van een varkensboer en een passant.

Zoals iedere morgen was Hans van Dommelen uit Riethoven vanochtend vanaf zes uur zijn varkens aan het verzorgen. Toen hij buiten kwam in de mistige ochtend rook het verdacht, vond hij. „Ik wist meteen dat het verkeerd was, dus ik besloot de kant op te lopen waar het vandaan kwam. Toen zag ik het, het huis van de familie Brom, 100 meter van mijn huis, stond in brand. Ramen sprongen al uit de sponningen.”



Een dorpsgenoot - op weg naar haar werk -, was ook al gestopt. „We zijn toen snel achter het huis gelopen en daar zag ik de bewoners Paul en Mieke, een wat ouder echtpaar, staan. Ik vroeg waar Albert, hun nog thuiswonende zoon, was. Maar zij waren nogal verward en zeiden dat ze het niet wisten. Toen zijn we met zijn tweeën naar binnen gegaan, naar de slaapkamer op de benedenverdieping. Je zag geen hand voor ogen en we troffen Albert aan liggend naast zijn bed, zowat bewusteloos.”

Quote De rook in het huis was verstik­kend. Dit was ook voor ons niet lang vol te houden Varkensboer Hans van Dommelen

De rook in het huis was verstikkend, zegt Van Dommelen. „Dit was ook voor ons niet lang vol te houden, dus we moesten snel handelen. We hebben hem beetgepakt en zijn aan hem gaan trekken. Zo sleepten we hem over de vloer naar buiten. Buiten zagen we dat hij helemaal een grauw gezicht had. We hebben hem toen mee naar voren genomen en langs de weg gelegd. Daarna kwam de ziekenwagen snel.” Ambulancepersoneel heeft de drie slachtoffers geholpen, Albert werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Watertanks

De brandweer was inmiddels gearriveerd, maar toen brandde de boerderij al hevig over de hele lengte. Volgens officier van dienst Harrie van Woerkum zijn de korpsen in Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk met bluswagens en enkele watertanks snel gekomen. „We hebben gezorgd dat de brand niet oversloeg naar andere gebouwen en een auto die vlakbij stond. Wat de oorzaak van de brand is hebben we nog niet kunnen vaststellen en moet nader worden onderzocht.”



Hans van Dommelen ging al snel weer aan de slag met zijn varkens. „Die kan ik niet laten wachten, ook al heeft zo'n grote brand wel impact, het grijpt je aan.”

Een grote uitslaande brand vernietigt een woning in Riethoven zondagochtend. © Bert Jansen