Vastgelopen megazweefmolen Tilburg draait weer rond

Knutselen aan de mens: een vloek én een zegen

11:04 De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 2: De nieuwste gentechnologie brengt mogelijkheden in beeld die lang sciencefiction leken. Biomedisch ethicus Guido de Wert beantwoord vragen als: Hoe ver zijn we nog verwijderd van nare ziektes uit te schakelen in ons dna, baby’s met blauwe ogen op bestelling en voortplanting van twee mensen van hetzelfde geslacht?