Vechten uit het verdomhoekje: fors meer (kick)boksers

Het aantal bij NOC*NSF geregistreerde boksers lag vorig jaar op 5399, fors meer dan in 2014 (3337). Ook andere vechtsporten –als kickboksen – winnen aan populariteit. Veel sporters zijn niet geregistreerd bij de sportkoepel, maar het aantal kickboksers ligt inmiddels op zeker 65.000, stelt het Mulier Instituut op basis van een update van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van RIVM en CBS. Dat was drie jaar geleden nog 50.000.

Het onderzoeksinstituut nam de vechtsportsector in 2017 op verzoek van de regering onder de loep en maakte een update van de cijfers, op verzoek van deze website. ,,Die 65.000 is nog een veilige inschatting’’, zegt hoofd-onderzoeker Agnes Elling.

Vage krachthonken

Verklaringen voor de opmars van harde vechtsporten: de omarming door de fitnesswereld (de oefeningen zijn effectief, leveren goede cardio- én krachttraining), de opschoning van de sport, en het succes van Nederlandse kickboksers, met wereldkampioenen als Rico Verhoeven en (daarvoor) Badr Hari. ,,Ik wil de nieuwe Rico worden, denken jongeren wel’’, zegt Elling. ,,De sporten worden hipper. Boksen bijvoorbeeld had het imago van een sport in vage krachthonken voor mensen van sociaal lagere klassen, maar yups doen het nu ook.’’ Manager Farid Gamei van de Nederlandse Vechtsportautoriteit: ,,De boegbeelden helpen enorm. Neem de bekende mensen die kickboksen: Ruud Gullit doet het, maar ook Femke Halsema traint wekelijks in Amsterdam.’’

Stootzak

Bovenop de 70.000 (kick)boksers van de geregistreerde bonden en uit de leefstijlenquête komt nog een grote groep fitness-vechters: zij volgen groepslessen in een sportschool of bootcampclub en slaan tegen een stootzak.

Daarvan bestaan geen harde cijfers, maar de grootste fitnessketens bevestigen de toename van vecht-elementen. ,,Ons aanbod is zeker verdubbeld de laatste jaren’’, zegt een woordvoerder van Fitland (40 vestigingen in het land). Ook Fit For Free (90 vestigingen) merkt een toenemende vraag naar (kick)bokstrainingen en varianten.

Groeistuipen

En de groeistuipen van de vechtsportwereld zijn niet zonder risico’s. ,,De sportscholen schieten als paddenstoelen uit de grond’’, zegt Gamei. ,,Iedereen kan kickbokstrainer worden, dus we werken nu aan een keurmerk en licentiesysteem zodat je kunt zien of een sportschool werkt met een gediplomeerd trainer en de regels rond veiligheid en gezondheid volgt.’’



Belangrijk punt: vecht niet thuis. De technieken en methoden zijn bedoeld voor binnen de ring, niet op straat, aldus Gamei: ,,Als de trainer enige verantwoordelijkheid en opleiding heeft, wordt dit altijd benadrukt. Daarom is dat licentiesysteem zo belangrijk, dan is dat vanzelfsprekend.’’