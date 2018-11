Vechtersbaas (38) doet aangifte tegen Efteling-medewerker na ruzie over parkeerkaart: 'Hij begon met schoppen’

Advocaat: Brech ontkent betrokken­heid bij dood Nicky

15:39 Verdachte Jos Brech stelt Nicky Verstappen niet misbruikt of gedood te hebben, volgens zijn advocaat Gerald Roethof: ,,Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb het delict niet gepleegd”, zegt hij tegen deze website. Niet eerder liet Roethof zich zo expliciet uit over Brechs opstelling.