Vechtpartijen uitgebroken tussen stemmers voor Turkse verkiezingen in Amsterdam

Er zijn opnieuw vechtpartijen uitgebroken in evenementenhal RAI in Amsterdam. Daar kon zondag voor het laatst door Turkse Nederlanders gestemd worden voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Agenten moesten honden en stokken inzetten om de menigte onder controle te krijgen.

Rond 21.00 uur sloot het stemlokaal in de RAI, waarop binnen een vechtpartij uitbrak, zo is te zien op beelden die gedeeld worden op sociale media. Tientallen politieagenten moesten optreden om de boel te sussen. De politie laat weten dat het sinds 20.00 uur ‘zeer onrustig’ is in en om de Rai. Verschillende politie-eenheden zijn aanwezig ‘om de rust weer te laten terugkeren'.

De politie verspert de doorgang bij de RAI. Niemand mag meer door in de richting van het stemlokaal. Groepjes Turkse stemmers discussiëren op het Europaplein, waar een politiehelikopter nog in de lucht circuleert. De rust lijkt teruggekeerd. Wat er aan de hand was, wil geen van de groepjes mannen die op het plein staan vertellen. ,,Wij geven geen informatie. Er is niks aan de hand.” En: ,,Wij praten niks meer. Vraag maar aan de politie.”

Een medewerker van het Turkse consulaat in Amsterdam, dat de verkiezingen in de RAI organiseert, laat zondagavond weten ‘niet in de gelegenheid te zijn te praten’ over wat er gebeurd is.

Een week geleden gingen ook al mensen met elkaar op de vuist bij de Rai. Toen ging het om een grote groep mannen. Net als vandaag, zo blijkt uit de beelden die rondgaan. Er is toen niemand aangehouden.

Spanningen tussen partijen

De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk, al zijn er al langer spanningen tussen aanhangers van de zittende president Recep Tayyip Erdogan en die van de oppositie. Die bestaat dit jaar uit zes partijen die zich verenigd hebben, en zo na jaren hopen de macht van Erdogan te breken.

De stemmen in het buitenland zijn belangrijk voor Erdogan. Tijdens de laatste verkiezingen in 2018 gaven de stemmen van Turken die in het buitenland wonen namelijk de doorslag. Bijna 75 procent van de in het buitenland woonachtige Turken stemde toen op Erdogan.

Stemmen Turkse Nederlanders

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap níét stemt. Wie wel gaat, kon tot en met vandaag zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam.

Na het stemmen gaan de stembiljetten naar Ankara en worden ze op 14 mei – de dag dat er in Turkije zelf gestemd kan worden – geteld.

