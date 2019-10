‘Veel agressie in tbs-klinieken’

Ruinerwold-va­der Gerrit Jan was ‘ideale ouder’ op Vrije School in Zwolle

22 oktober Gerrit Jan van D., de vader van het verscholen gezin in Ruinerwold, is jarenlang bestuurslid en vrijwilliger geweest van Stichting Vrije School in Zwolle. Vier van zijn kinderen zouden er op school hebben gezeten en hij beheerde er moestuintjes. ,,Gerrit Jan was met zijn manier van opvoeding een voorbeeld voor de school.”