Veel meer AED's en hulpverleners: Kansen bij hartstilstand flink toegenomen

Er zijn nu bijna 18.000 aangemelde AED’s in Nederland, een stijging van ongeveer 45 procent ten opzichte van een jaar geleden. Van die reanimatieapparaten is ongeveer zeventig procent 24 uur per dag beschikbaar.



Ook het aantal zogeheten burgerhulpverleners is met meer dan een derde gestegen tot 225.000. De vrijwilligers worden via een systeem opgeroepen zodra iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, om direct reanimatie te starten of een AED naar het slachtoffer te brengen. Omdat zij gemiddeld 2,5 minuut eerder bij het slachtoffer zijn dan de hulpdiensten, kunnen ze in de cruciale eerste minuten vast hulp bieden tot de professionele hulpdiensten arriveren.



Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is dan ook blij met de toename: ,,Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Met genoeg burgerhulpverleners en AED’s verspreid over ons land kunnen we ervoor zorgen dat binnen zes minuten hulp wordt geboden – en zo levens worden gered.’’ Hij prijst mensen die hun buurt ‘hartveiliger’ maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan te schaffen.