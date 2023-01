Veel meer drugs tussen de post gevonden: douane onderschepte 27.000 brieven

De douane onderschepte vorig jaar meer drugs in uitgaande briefpost in vergelijking met 2021. Het afgelopen jaar werd 27.000 keer drugs ontdekt tussen de post, tegen 15.500 keer in 2021. Het meest werd xtc en grondstof MDMA onderschept. De drugs waren vooral onderweg naar de Verenigde Staten en Australië.

Of er ook meer post is verstuurd dan het jaar ervoor is lastig te zeggen. De douane controleerde in 2022 een stuk meer dan voorheen.

Smokkelaars kiezen regelmatig voor de post, omdat dat anoniemer is dan een pakket, merkt de douane. Ook het gebruik is toegenomen, door dancefeesten na de coronapandemie. Ook vond de douane vaker lsd. Het aantal vondsten verdubbelde bijna van 1600 naar bijna 3200 keer.

Verder concludeert de douane dat er afgelopen jaar meer cocaïne in het buitenland in beslag werd genomen die bedoeld was voor Nederland. In 2022 ontdekte Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten bijna 110 ton, terwijl het in 2021 41 ton betrof. Bij deze vorm van smokkel valt op dat de de drugs vaker tussen de legale lading wordt vervoerd en niet meer wordt verwerkt in producten of de verpakking.

Vier keer in de havens

Ook werd afgelopen jaar meer cocaïne onderschept in de havens van Amsterdam en IJmuiden in vergelijking met een jaar eerder. In 2022 heeft de douane in totaal vier keer drugs onderschept in die havens, in totaal ruim 1500 kilo. Een jaar eerder ging het ook om vier vangsten, maar van samen minder dan 200 kilo, zo laat een woordvoerder van de douane weten. Eerder werd al bekend dat afgelopen jaar in de haven van Rotterdam ruim 46.700 kilo werd onderschept.