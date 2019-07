‘Veel meer preventie nodig om corruptie bij politie tegen te gaan’

Stomverbaasd waren ze bij de Utrechtse politie. Natuurlijk was het opgevallen dat collega Pavlos, een ervaren hoofdagent, al een jaar niet aan het werk was. Maar dat had toch te maken met persoonlijke problemen, zoals hij aan iedereen had verteld? Niets bleek minder waar. Na een uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche, gevoed door verklaringen van kroongetuige Nabil B., bleek dat Pavlos jarenlang informatie uit de politiesystemen had verkocht aan de criminele organisatie van topcrimineel Ridouan Taghi. De politie heeft hem twee weken geleden strafontslag aangezegd. Ook is een strafrechtelijke procedure gestart.



Het ontslag van de agent staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden en weken zijn tientallen agenten uit het hele land op non-actief gezet vanwege problemen rond de integriteit, en het schenden van het ambtsgeheim. Aard en omvang verschillen, maar de zorgen binnen de politie zijn groot. Zelf denkt de politie dat het nog maar het topje van de ijsberg is, zo blijkt uit het vertrouwelijke rapport ‘Wie praat die gaat’, in bezit van deze krant. Daarin staat dat de Utrechtse politie vermoed dat alleen al in de politieregio Midden-Nederland criminelen de beschikking hebben over 19 corrupte contacten binnen de overheid. Een ongelooflijk aantal, dat ook de politievakbonden doet huiveren. ,,Door dit soort affaires groeit het onderlinge wantrouwen onder agenten. En dat is echt een groot probleem, want agenten moeten elkaar blindelings kunnen vertrouwen,” stelt Jan Struijs, voorzitter van de politievakbond NPB.