'Veel Moslims wensen Verlichting in de islam'

Allah in EuropaHet nieuwe boek van presentator Jan Leyers (‘Allah in Europa’) gaat over plek van de islam in Europa. Op de enige islamitische middelbare school van Nederland praat hij daarover met adjunct-directeur Yassine Griep. ,,Een Europese versie van de islam laat zich niet bestellen.”