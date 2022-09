Veel Nederlanders ‘redden het niet meer’ en delen hun financiële problemen op sociale media

#ikredhetnietmeerZe hebben een redelijk inkomen, maar door de almaar stijgende prijzen kunnen ze niet of nauwelijks rondkomen. Zeker tientallen mensen delen hun schrijnende financiële situatie op sociale media, met de hashtag #ikredhetnietmeer. Vooral de verdubbelde of soms verdrievoudigde energiekosten zorgen ervoor dat mensen financieel aan de grond raken.

‘Netto inkomen 1645, huur 680, energie 520, zorgnota, 235. Ik leef van de kleine toeslagen die ik krijg. Dit gaat zo niet langer’, twittert Mora Apprez. Of ‘Lisserd’, die schrijft: ‘Krappe 1400 euro per maand aan inkomen, met toeslagen. Of ik even alleen al aan huur 650 en elektra/gas 400 euro wil betalen...’

Sinds tv-programma Kassa de hashtag maandagavond introduceerde, is hij al veel gebruikt door mensen die - zonder schaamte - delen hoe moeilijk zij het hebben. En dat was precies de bedoeling van de bedenkers. De mensen die in de problemen komen door de inflatie en stijgende energiekosten, krijgen een gezicht. Hun verhaal wordt persoonlijk.

Meer dan tienduizend mensen twitteren over de hashtag, waarmee de tweets bij veel gebruikers op hun tijdlijn terechtkomen. Bij Kassa zijn ze een tikkeltje verrast over de massale aandacht, al wist de redactie al langer dat dit een snelgroeiend probleem is in Nederland. ,,Wij lezen al een tijdje de vele mails die hierover binnenkomen”, zegt eindredacteur Liv Rotteveel. ,,Het zijn er echt veel, en daarom dachten we: daar moeten we wat mee.”

Wel werken, geen uitkering

In veel gevallen worden mensen getroffen die werken en daardoor weinig of geen toeslagen krijgen, ziet Rotteveel. Volgens haar zijn dat er zo'n 1,3 miljoen. ,,De minima hebben we al in het vizier. Maar er komt nu een grote groep bij. Mensen die niet de 1300 euro energietoeslag krijgen of recht hebben op toeslagen.”

Dat merkt ook iemand die zich op Twitter ‘vrije geit’ noemt: ‘Voor de crisis betaalde ik 170 euro per maand. Nu gaat mijn maandbedrag naar 610 euro! Ik verdien net iets meer dan minimumloon. Krijg geen overheidssteun. Hoe moet ik dit betalen?!!’

Kassa wil de vele reacties bundelen en in de uitzending voor Prinsjesdag aan politici in Den Haag aanbieden. Niet per se als politieke boodschap, maar ‘om de stem onder de aandacht te brengen’. ,,We zijn aan het bedenken hoe we dit het beste kunnen doen", zegt Rotteveel. ,,Zodat de politiek te horen krijgt: doe meer. Er is meer nodig dat er nu gedaan wordt.”

Ook hulp aangeboden

De actie levert niet alleen ellendige verhalen op, maar ook tweets van mensen die juist iets willen bieden aan degenen die het moeilijk hebben. ‘Wij hebben het goed', schrijft Bert-Jan, die lovende reacties krijgt. ‘Woon je in Papendrecht en wil je een boterham of een keer mee-eten? Douchen kan ook.’

