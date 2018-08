Veel regen verwacht na ruim twee maanden droogte

Omdat de bodem erg droog is, wordt het water niet goed opgenomen. Daardoor kan wateroverlast ontstaan. Regen zakt niet in de bodem, maar loopt meteen in riolen en watergangen. Als het nodig is, komen er pompen om een plaatselijk wateroverschot te bestrijden. Ook kunnen de wegen glad zijn bij regen. In de loop van de avond wordt het droog. Het wordt met temperaturen tot 25 graden ook iets minder warm dan in de afgelopen twee maanden.



Overigens lost met de regen de droogte niet op. ,,We hebben twee tot drie maanden typisch Nederlands weer nodig om de watervoorraad aan te vullen", aldus directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat vandaag. Maatregelen die de waterschappen hebben getroffen blijven vooralsnog gewoon van kracht. Wel neemt door de regen de droogte niet verder toe.