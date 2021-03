Veel schade door lentestorm, wandelaar overleden door omgewaaide boom

videoWe beleven in Nederland vandaag een echte stormdag. Rond 10.00 uur werd bij meetpunt Vlissingen windkracht 9 gemeten. Daarmee is er officieel sprake van een storm. In het Limburgse Bemelen is een wandelaar overleden aan de storm.

Het slachtoffer kwam om 11.45 uur op ‘t Schoor in Bemelen onder een omgewaaide boom terecht, en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Dat zegt de politie. Ook zijn er veel meldingen van stormschade, vooral uit de kustprovincies.

Het KNMI kondigde vanmorgen vroeg voor het hele land code geel af. De komende uren kan op meer windstations langs de westkust de wind aantrekken tot stormkracht. ,,In het binnenland gaan we stormkracht niet bereiken, maar zijn de forse windstoten wel zeer opmerkelijk”, vertelt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

De storm wordt op sociale media al ‘storm Evert’ genoemd, maar dat is niet correct. Alleen het KNMI, de Ierse weerdienst of de Engelse weerdienst kan besluiten de storm officieel een naam te geven. En dat is nog niet gedaan.

Een grote boom is bovenop een aantal geparkeerde auto's gevallen tijdens de eerste storm van 2021.

Windstoten

In het hele land komen zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur voor, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. De piek valt in de laatste uren van de ochtend en aan het begin van de middag, met in het noorden en westen dan plaatselijk zeer zware windstoten van 100-110 km/u. Naar verwachting gaat de storm rond 14.00 uur liggen.

Op verschillende plekken in Nederland zijn coronatestlocaties gesloten door de storm. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen vandaag uit voorzorg dicht. Ook de testlocatie in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard is gesloten. Datzelfde geldt voor priklocaties in Rotterdam, Hilversum, Alkmaar, Middenmeer, Rotterdam The Hague Airport en het Gelderse Malden.

Ook zorgt de storm voor diverse problemen op het spoor, maar de situatie is beheersbaar, aldus spoorbeheerder ProRail. Door omgewaaide bomen en daardoor kapotte bovenleidingen is bijvoorbeeld het treinverkeer ontregeld tussen Driebergen en Veenendaal. Op dat traject strandde een trein met daarin ongeveer tweehonderd reizigers. Alle inzitten werden geëvacueerd.



Ook tussen Maarssen en Breukelen en op het traject Sittard-Maastricht is een boom op de bovenleiding terechtgekomen. Verder is bij Maarssen en Duivendrecht plastic in de bovenleiding gewaaid. Vanwege de harde wind rijden er daarnaast geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda.

Schade

Vooral uit de kustprovincies komen veel meldingen van stormschade. Voor zover bekend raakte tot nu toe niemand gewond. Het openbaar vervoer heeft er last van, en hier en daar zijn panden beschadigd.

In Rotterdam is een tijdelijk stoplicht op de bovenleiding van openbaarvervoerbedrijf RET gewaaid. Een aantal tramlijnen kan daardoor enige tijd niet rijden. In Rotterdam viel een boom op het Laurens Lyceum aan het Voorhout in de wijk Hillegersberg. De schade valt mee. Er waren leerlingen in het gebouw, maar er zijn geen berichten over gewonden. Op het Schouwburgplein in de binnenstad waaide het zogeheten ‘flying carpet’ grotendeels stuk.

Op het Schouwburgplein in Rotterdam is het 'Flying Carpet' grotendeels stukgewaaid.

Weggewaaid dak

In het Haagse Zuiderpark waaide een boom om die terechtkwam op het dak van een dierencentrum. Ook het kleedkamergebouw van de Haagse voetbalvereniging HMSH aan de Vrederustlaan raakte flink beschadigd door de wind. Het dak waaide van het gebouw af. In Gouda is de warenmarkt afgelast en afgebroken. In Amsterdam rijdt een aantal trams vanwege de weersomstandigheden met vertraging.

In Noord-Brabant komen schademeldingen uit onder meer Bergen op Zoom, Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Oisterwijk, Son, Eindhoven en Lierop. Een boswachter uit het westen van de provincie roept iedereen op uit het bos te blijven, vanwege het risico van omvallende bomen en afwaaiende takken.

Op de provinciale weg in Bilthoven (Utrecht) belandde een grote tak op de weg en in Soest en Maarssen werd het verkeer gehinderd door een boom op de weg. In Mijdrecht stortte een schuur in door de harde wind, in Laren werd een schuur getroffen door een omvallende boom.

De gemeente Vlissingen waarschuwt mensen om niet naar de storm te komen kijken op het strand en de boulevards. Een deel van de boulevard is afgesloten omdat het dak van een van de panden dreigt los te laten. Vanwege de storm is ook de Westerschelde Ferry, de veerboot tussen Vlissingen en Breskens, uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet, meldt het bedrijf op de website.

De dakbedekking van de Haagse voetbalvereniging H.M.S.H is deels weggewaaid.

Verkeer

Schiphol ondervindt weinig last van de storm, omdat de wind volgens een woordvoerster uit een gunstige richting komt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers nog in het hele land te rekenen op zware windstoten aan het begin van de middag. Vooral het vrachtverkeer, motorrijders en aanhangers moeten erop beducht zijn.

Het verkeer heeft vooral in Noord- en Zuid-Holland last van de storm, constateert de ANWB. Zo is de dijk Enkhuizen-Lelystad dicht voor zwaar verkeer en voor auto’s met aanhangers. Het staat stil op de A9 richting Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Daar gebeurde een ongeluk met een auto met aanhanger. Op de aanhanger stond een mobiele bouwkeet. Op de Moerdijkbrug is een busje omgewaaid en daardoor is er vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda.

Zon

Tijdens dit onstuimige weer hoeven we geen rekening te houden met winterse perikelen want de temperatuur ligt in vrijwel heel het land tussen 10 en 12 graden. Tussen de voorbijrazende buien door is zelfs de zon te zien. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af, maar aan de kust blijft het onstuimig. Het blijft tot en met maandag flink waaien en regenen, zeker aan zee staat er een krachtige wind.

