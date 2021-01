Veel sneeuwtoeristen beboet die ondanks waarschuwing naar Drielandenpunt gingen

UpdateBoa’s van de gemeente Vaals hebben vandaag veel boetes uitgeschreven in het besneeuwde gebied rond het Drielandenpunt en de bossen bij Vijlen in het Zuid-Limburgse heuvelland. Dat zei burgemeester Harry Leunessen van Vaals die vanmiddag een kijkje nam in het drukke sneeuwlandschap. Talloze dagjesmensen kwamen af op de sneeuw in het gebied, ondanks een oproep van de gemeente om weg te blijven.

Medewerkers van gemeente, politie en Staatsbosbeheer probeerden de verkeersstromen in de heuvels in goede banen te leiden. Op veel plaatsen stond het verkeer vast.

De boetes werden uitgeschreven voor de talloze fout- en wildparkeerders, aldus de burgemeester. ,,De boa’s hadden het zo druk dat ze tussentijds even naar het gemeentehuis moesten om de accu’s op te laden van de apparaatjes waarmee de boetes werden uitgeschreven”, zei Leunessen. De auto’s stonden in lange rijen in en langs de bermen van de smalle bochtige wegen van het golvende heuvellandschap geparkeerd. ,,Mensen ontdekten na een paar uur sneeuwpret een briefje onder de ruitenwisser.”’

Waarschuwing genegeerd

Volgens Leunessen stonden er op 10 kilometer afstand al files van langzaam rijdend verkeer richting Vaals en Vijlen. ,,Ik ben even gaan kijken op het Drielandenpunt, het was daar erg druk met zowel komend als gaand verkeer. Vooral gezinnen waren onderweg, met hond, kinderen en slee. Veel mensen kwamen van ver weg, onder meer uit Eindhoven en Den Bosch. Wellicht aangelokt door sneeuwbeelden uit Vaals die gisteravond op een landelijke zender werden uitgezonden.”

Om problemen te voorkomen had de gemeente vandaag de Epenerbaan bij Vijlen afgesloten. Dit in verband met de zeer steile helling van de weg en de gladheid, aldus Leunessen. De gemeente had gistermiddag nog de oproep gedaan om niet naar Vaals te komen om drukte te vermijden, juist in deze coronatijd. De politie herhaalde zaterdag die oproep nog eens. ,,Ik heb de indruk dat de helft van de mensen die ervan wisten, deze oproep naast zich neer heeft gelegd.”

,,Op zich gedragen mensen zich goed in de bossen waar het gaat om het naleven van de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Maar met name voor de inwoners van Vijlen en een deel van Vaals is het niet zo fijn om de hele dag die stroom verkeer voor je deur te hebben.”

Rond 15.30 uur begonnen veel mensen al huiswaarts te gaan, zei de burgemeester, die nog vertelde dat de sneeuw langzaam begint te smelten.

