Veerdienst schrapt weer afvaarten, vaargeul naar Ameland slibt dicht

Wagenborg schrapt de komende periode afvaarten als het water in de Waddenzee, door het getij, lager staat dan van 1,4 meter beneden NAP. Die grens lag op 1,6 meter beneden NAP en was ooit 1,8 meter beneden NAP. De afgelopen weken vielen daarom al zo'n tien afvaarten uit. ,,De verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen, omdat in de maanden maart, april en mei de meeste getijdenbeweging is”, zegt directeur Van Langen van Wagenborg tegen het Dagblad van het Noorden.

Uitval van meerdere ritten

Op de site van de veerdienst is te lezen dat er zaterdag twee diensten uitvallen, maandag zijn dat er vier. Doorgaans vaart de boot zo'n één keer per uur. De oorzaak van het schrappen van afvaarten is het dichtslibben van de vaargeul tussen de Friese kust en het Waddeneiland. Baggerschepen zijn dagelijks bezig deze diep en breed genoeg te houden, maar slagen daar niet in. Voor de veerboten moet de vaargeul minimaal 55 meter breed en 3,8 meter diep zijn.

Passeerverbod

In oktober voerde Wagenborg daarom al de regel in dat hun schepen elkaar op bepaalde plekken niet meer mochten passeren. ,,Wij weten dat de baggeraar er alles aan doet om de vaargeul op de afgesproken minimale afmetingen te krijgen, maar zij geven aan dit op dit moment niet voor elkaar te krijgen met het huidige materieel. Daarnaast moeten de baggerschepen uit de geul wanneer de veerboot passeert. Dit betekent minder baggeren en daarmee minder resultaat", stelde Van Langen toen in een persbericht.

Wad wordt steeds hoger

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het baggeren, stelt dat 'het wad onder Ameland en tussen de Friese kust steeds hoger wordt’. ,,De Waddenzee voert hier meer zand en slib aan met vloed, dan de zee met eb weer afvoert. De wadbodem is afgelopen jaren met een paar millimeters per jaar omhoog gekomen.”

De kosten van het onderhoud van de vaargeul voor de hele Waddenzee bedragen ongeveer 5,5 miljoen euro per jaar. De kosten om Ameland bereikbaar te houden liggen op 3,5 miljoen euro per jaar, zo staat op de site van Rijkswaterstaat.

Overleg

Wagenborg is de enige veerdienst die op Ameland vaart. Er zijn afvaarten met een grote veerboot waarop voertuigen mee kunnen varen en een sneldienst waarop alleen passagiers meevaren. De veerdienst zou komende week overleg voeren met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.