Veerkrachtig Vlieland massaal aan de coronaprik: ‘Het is de enige oplossing die we hebben’

Video Enorme brand in studenten­flat Den Bosch: ‘We hebben alle bewoners wakker geklopt’

24 mei In een studentenflat aan de Carolushof in Den Bosch heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand brak rond 02.30 uur uit in een van de woningen en sloeg over naar de bovenliggende verdieping. Het vuur is inmiddels geblust.