Veertig claims na schietdrama Alphen: ‘80 procent gaat om shockschade’

Video Herdenking Ridderhof­dra­ma in coronatijd zonder troostende arm om je heen

10 april De herdenking van het Ridderhofdrama vandaag was, vanwege de coronacrisis, bijzonder. ,,Veel slachtoffers en nabestaanden missen het moment van elkaar kunnen ontmoeten, maar ondanks het feit dat je geen arm om iemand heen kunt leggen, proberen we in gedachten toch dicht bij elkaar te zijn”, aldus burgemeester Liesbeth Spies.