Veertig uur werkstraf voor man die controlelampje negeerde

Volgens de rechtbank vormde het handelen van de bestuurder een concreet gevaar en was er sprake van een overtreding. ,,De verdachte heeft dit nooit gewild en is nooit eerder veroordeeld voor een dergelijk feit", aldus de rechter, die dat meenam in de strafbepaling.



De persrechter legt uit dat de melding op het dashboard aangaf dat er iets mis was. ,,Maar het lampje was geel. Direct de auto aan de kant zetten is dan niet nodig. De verdachte bleef echter links rijden. Toen het mis ging, kon hij geen kant meer op. De rechtbank zegt daarom, bij zo’n lampje hoef je niet direct aan de kant. Maar je moet wel actie ondernemen, anders neem je een risico dat gevaar kan veroorzaken. Een voorbeeld van gevaar is een ongeval. De man heeft een relatief hoge straf gekregen voor het feit waarvoor hij uiteindelijk is veroordeeld (het veroorzaken van gevaar). Het letsel van het slachtoffer speelt bij dit wetsartikel geen rol.”



S. heeft volgens zijn advocaat gemengde gevoelens over de uitspraak. ,,De straf valt lager uit, maar de rechter maakt hem toch een verwijt, dat hij een risico heeft genomen en daardoor gevaar op de weg was", aldus Floris Knoef. ,,We denken na over hoger beroep. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor alle bestuurders in NL, maar de vraag is wat cliënt wil. Of hij nog eens een jaar met deze rechtszaak bezig kan en wil zijn.”



Ook het OM kan nog niet zeggen of zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. ,,We bestuderen de zaak.”