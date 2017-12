'Vegan streaker' stopt verkeer op A59 om konijnenleed

De vluchtstrook wordt vrijgelaten, belooft Janssen. ,,En iedereen die ongeduldig is, kan de afslag nemen.'' Hij verdedigt zijn actie door te verwijzen naar de politie. ,,Die hebben zelf ook weleens zo'n actie gehouden.''



Janssen heeft Haarsteeg uitgekozen als locatie, omdat daar een konijnenhandelaar zit die zijn dieren volgens hem niet goed behandelt. ,,Hij importeert ze uit Frankrijk en exporteert ze weer als ze zijn vetgemest.''



Het is niet de eerste keer dat Konijn in Nood een langzaamrijactie houdt. In 2015 was de A10 bij Amsterdam doelwit. Janssen zegt nu voor Brabant te hebben gekozen omdat in het zuiden van het land verhoudingsgewijs veel konijnenfokkers zitten. Hij rekent op sympathie van het publiek, zo zei hij eerder vandaag. ,,We hebben bewust gekozen om niet op sinterklaasavond of op een vrijdagmiddag deze actie te houden."