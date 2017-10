Vegetarische Slager moet productnamen veranderen

Onderzoek Goed gevoel over je gezondheid blijkt toch te koop

7:00 Geld maakt niet gelukkig, maar rijke mensen voelen zich wel veel vaker gezond. Van de gemiddelde villawijkbewoner is 62 procent uitermate content met zijn of haar fitheid, maar binnen huishoudens in zogenaamde achterstandswijken daalt het gevoel van tevredenheid over de eigen gezondheid naar 28 procent.