‘Veilige’ Stint staat al maanden klaar, maar het wachten is op de overheid

Michiel van Buuren, algemeen directeur van INCA Techniek, deed 127 aanpassingen aan een oude Stint, waarna het voertuig volgens hem weer klaar was om veilig de weg op te gaan. Zijn plan is om deze opknapbeurt tegen betaling aan te bieden bij andere eigenaren van Stints. Een klein halfjaar verder is zijn opgeknapte model echter nog ongebruikt en moet hij andere geïnteresseerde bezitters ook laten wachten.

Na het tragische ongeval in Oss eind vorig jaar volgde er onderzoek naar de veiligheid van het voertuig. Onderzoeksinstituut TNO kwam met een kritisch onderzoeksrapport. Het instituut signaleerde onder andere dat de remvertraging onvoldoende was, dat de bestuurbaarheid niet altijd gewaarborgd kon worden en dat de automatische parkeerrem, die soms ongewenst geactiveerd werd tijdens het rijden, tot gevaarlijke situaties kon leiden. Toen bleek dat de Stint vol onveilige elementen zat, besloot de overheid het transportmiddel voorlopig van de weg te verbannen.

Van Buuren deed zelf ook onderzoek naar de veiligheidsrisico's van de Stint. Ook hij trok duidelijke conclusies. „Ik zag binnen een uurtje allerlei grote mankementen. Er was geen verlichting, geen noodstop en er ontbraken zelfs voorremmen. De oude Stint was zeer onveilig.’’

Quote Hij kan niet veiliger en staat er gewoon al maanden. Michiel van Buuren, INCA Techniek

Tijd dringt

Het bedrijf achter de Stint liet recent weten zelf ook van plan te zijn alle Stints te verbeteren en aankomende zomer weer op de wegen te krijgen, dus de tijd dringt voor Van Buuren. Hij vindt het onbegrijpelijk dat hij zo lang moet wachten op groen licht voor zijn aangepaste Stint. „Hij kan niet veiliger en staat er gewoon al maanden.’’



De Stint is gemaakt conform de Europese veiligheidsregels, maar Van Buuren moet nog toestemming krijgen voor de bak voorop. „Ik snap dat er overlegd moet worden, maar dit duurt veel te lang.’’

Eerst nieuwe regels

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) informeerde de Tweede Kamer eind februari via een brief over de door haar beoogde wijzigingen in het toelatingskader voor Bijzondere bromfietsen, waar de Stint onder valt.



De minister laat via een woordvoerder weten dat er pas aan de hand van het nieuwe toelatingskader concepten goedgekeurd kunnen worden. De nieuwe beleidsregels zullen deze week aan de Tweede Kamer bekendgemaakt worden, waarna er volgens de woordvoerder vaart achter gezet wordt. „Volgende week dinsdag is er een debat over het nieuwe kader en daarna hopen we het snel definitief door te voeren.’’

Volledig scherm Minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen. © ANP