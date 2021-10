Veluwe is dé hotspot, maar hoeveel wolven leven er nu echt in Nederland? (en hoeveel komen er nog bij?)

Hoewel het officieel nog vastgesteld moet worden, twijfelen zelfs deskundigen er niet aan dat er vorige week een wolf door Salland trok. Doodgebeten schapen en camerabeelden wijzen daar op. Waar het beest is gebleven, is onbekend. Enkele dagen later waren in Staphorst en Rouveen meldingen van doodgebeten schapen. Dna-onderzoek moet uitwijzen of een wolf dat heeft gedaan.