Veluwse boer van shovelaanslag op persfotograaf vrijgelaten: ‘Het voelt niet fijn. Hij woont hier vlakbij’

De Lunternaar zat vast voor poging tot doodslag. Een verzoek om eerder vrij te komen, zodat hij thuis zijn strafzaak kon afwachten, werd door de raadkamer van de rechtbank afgewezen. In hoger beroep bij het hof werd zijn verzoek tot schorsing wel toegewezen. De reden is niet bekendgemaakt. Omdat in deze zaak de rechtsorde is geschokt, moet er doorgaans een zwaarwegend persoonlijk belang zijn geweest, waardoor het gerechtshof wel overstag is gegaan.



Zijn slachtoffer reageert beduusd. ,,Ik begrijp hier niets van.” Hem was toegezegd dat Appie E. zeker tot aan het begin van de strafproces vast zou blijven zitten. ,,Dit is wel gek. Het voelt niet fijn. Hij woont hier vlakbij. Ik ben bang dat ik hem zomaar kan tegen komen. In elk geval zal ik zijn foto uploaden in mijn bewakingssysteem thuis. Mocht hij bij mijn woning komen, dan krijg ik een waarschuwing.”



De fotograaf zegt bewust te proberen niet meer aan het voorval te denken. Zijn vriendin die destijds bij hem in de auto zat, ondervindt nog steeds veel hinder, zegt hij.