Ventilatie scholen extra risico: luchtkwaliteit vaak ondermaats terwijl corona oprukt bij jongeren

Hoewel het volgens het RIVM onduidelijk is of aerosolen - kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen - een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, denken steeds meer deskundigen dat dat wél het geval is. Een continue toevoer van verse lucht zorgt ervoor dat die kleine druppeltjes verdwijnen en het risico op besmetting verkleint.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt echter dat in zeker een kwart van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet goed is. ,,Dat is zorgelijk. Met corona is juist goede ventilatie van groot belang”, reageert Wim Zeiler, hoogleraar Installaties.

Een grote meerderheid van de scholen is sterk verouderd en heeft geen mechanische ventilatie. Zij zijn voor frisse lucht afhankelijk van het openen van ramen. ,,Maar in de winter is het de vraag of dat gebeurt”, zegt Tim Beuker, adviseur bij BBA Binnenmilieu.

Lees onder de foto verder: ,,Het is bekend dat het binnenklimaat in veel scholen te wensen overlaat, ook door gebrek aan goede, vaak dure ventilatiesystemen”, erkent een woordvoerder van de VO-raad.

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer