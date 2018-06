‘Verbied verslavende games'

Het gaat Poot van Yes We Can Clinics dan vooral om de virtuele wereldgames waarin jongeren een rol aannemen en gestimuleerd worden zo lang mogelijk door te spelen, de ‘massively multiplayer online role playing games’ (MMORPG’s). Daar horen World of Warcraft en League of Legends bij. ,,Jongeren worden daar zo ingezogen dat ze het contact met de echte wereld verliezen.''



Poot noemt dit soort games net zo gevaarlijk als drank of drugs. ,,Net als jongeren in verdovende middelen vluchten, vluchten ze ook in games. Sommige gameverslaafde jongeren kunnen op den duur niet meer normaal sociaal functioneren. En ze bewegen nauwelijks meer, eten niet goed, verwaarlozen hun hygiëne.''