Verbijstering bij agent: kindertrommeltje met xtc en coke achtergelaten in trein

10 jaar cel voor Rotterdam­mer wegens doodslag in Gooise villa

14:51 Een 23-jarige man uit Rotterdam heeft tien jaar cel gekregen voor het doden van een jonge vrouw in een villa in Hilversum. Dat bepaalde de rechtbank in Lelystad vandaag. Het Openbaar Ministerie (OM) had om 18 jaar cel wegens moord gevraagd.