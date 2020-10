Verbijstering bij politie over groot dancefeest met dj en lachgas bij Hilversum: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’

VideoEen groot illegaal feest bij Hilversum is in de nacht van zaterdag op zondag beëindigd door de politie. Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna’s Hoeve, een locatie die in het verleden vaker is gebruikt voor illegale ‘raveparty’s’. Een dj en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn aangehouden. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Op het feest blijkt op grote schaal lachgas te zijn gebruikt.

De politie noemt het ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’ dat zoveel mensen de coronamaatregelen hebben genegeerd. ,,Bovendien levensgevaarlijk om je in het donker op een bouwterrein én langs het spoor te begeven”, staat in een bericht op Twitter. ,,Een berg afval bleef achter in de natuur en zal later vandaag moeten worden opgeruimd.”

‘Waar is dat feestje’

Onder de brug lagen onder meer honderden lachgasballonnetjes in talloze kleuren. Ook werden diverse flessen sterke drank en enkele jassen gevonden. Een camera die boven het terrein hing werd volgens een bron een dag van tevoren door feestgangers verplaatst. Dit met als doel het feest buiten het zicht van de bewaking en de politie te laten plaatsvinden.

Aan de hand van de beelden die op sociale media circuleren wordt duidelijk dat het een groot dancefeest met een imposante lichtshow betrof. Te zien is dat de jongeren schouder aan schouder staan te springen en luidkeels ‘waar is dat feestje, hier is dat feestje’ schreeuwen. Afstand wordt er niet gehouden.

Uitnodigingen via Instragram

Zeer waarschijnlijk zijn de feestgangers via Instagram benaderd om het feest bij te mogen wonen. Hiervoor was een kleine entreeprijs vereist. Een man die vlakbij woont was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het feest. ,,Ik werd eigenlijk wakker van de politiesirenes,” zegt hij. Van het feestgedruis eerder op de avond heeft hij niks meegekregen. ,,Anders was ik zelf ook wel even gaan kijken.”

Volgens een andere man die vlakbij de locatie woont is het niet voor het eerst dat het bouwterrein als feestlocatie fungeert. ,,Dit is een bekende plek. Er werden hier vroeger altijd al illegale party’s georganiseerd door Stichting Vrij Feesten Hilversum. Het is een goeie plek, je valt er niemand lastig. Maar je moet hem natuurlijk wel weten te vinden.”

Lachend: ,,Ik deed vroeger ook mee. Dan zetten we een aggregaat neer en gingen we de hele nacht feesten. De volgende dag terug om met zijn allen de troep op te ruimen.”

Zware tijden

De meeste bezoekers - op een enkeling na - vertrokken nadat de politie het feest had beëindigd. Op een nabijgelegen parkeerplaats stonden zo’n honderd auto’s en een aantal taxi’s uit Amsterdam. Een deel van de bezoekers was met het openbaar vervoer gekomen. Er zijn verder geen boetes uitgedeeld, ook omdat een deel van de bezoekers het bos in vluchtte.

,,We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn”, schrijft de politie. ,,De #coronacrisis duurt nu ruim een half jaar en de huidige cijfers van het RIVM zijn weinig bemoedigend. Nu is wél de tijd om vol te houden, voor elkaar, voor het zorgpersoneel, maar ook voor de horeca en evenementen die we nu zo missen. #alleensamen”

Verwende nesten

Ook op sociale media worden de feestvierders inmiddels verketterd. ‘Isoleer of vervolg ze’, ‘verwende narcistische nesten’ en ‘idiots’ zijn een paar reacties. Daarnaast zijn er ook mensen die begrip op kunnen brengen voor het feest: ‘Wat jammer dat ze jullie gevonden hebben’, schrijft een Twitteraar. ‘Over een week of twee elders een poging.’

,,Je eigen belang boven anderen”, twitterde ook een wijkagente eerder op de ochtend. ,,Waar zijn jullie mee bezig? #respectloos#asociaal#ikbenboos!”

