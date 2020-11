Verbod en ontbinding van motorclub Satudarah blijft in stand

Het gerechtshof in Den Haag verbood de club vorig jaar in navolging van de rechtbank. De club probeerde het verbod in cassatie bij de hoogste rechter ongedaan te maken. De Hoge Raad ging echter niet mee in dat verzoek.

De civiele procedure tegen Satudarah om de club te verbieden en te ontbinden is er een uit een reeks van het Openbaar Ministerie tegen motorclubs in Nederland. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee een gevaar voor de openbare orde. Ook tegen de Hells Angels en No Surrender zijn zaken aangespannen met als doel een eind te maken aan het bestaan ervan.

Supportclubs

Satudarah, opgericht in 1990, kent lokale chapters en drie zogeheten support clubs. Een daarvan, Yellow Snakes, is volgens de rechtbank een zelfstandige vereniging en valt niet onder het verbod. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat het verbod zich wel uitstrekt over de lokale chapters. De Hoge Raad is het daarmee eens en noemt de cassatieklachten van Satudarah ongegrond.

,,De Hoge Raad heeft de klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan, omdat deze ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen”, oordeelt het hoogste gerechtsorgaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.