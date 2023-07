Verbod op mobiele telefoons in de klas? Niet nodig, duizenden leerlingen krijgen dit speciale zakje

Herman en Marjolein bouwen hun droomhuis zelf en houden daarmee een flink bedrag in de portemon­nee

De nieuwe woonwijk Seahorse in Hengelo is bijna klaar. Maar ergens in een hoek wordt nog volop gebouwd. Vooral ’s avonds en op zaterdag. Want Herman en Marjolein de Lange bouwen hun woning zelf. Daarmee besparen ze een flink bedrag. „Maar ik ga hier niet in de regen staan. Het moet wel leuk zijn…”