Verbod op staking bij Schiphol, dinsdag toch ‘grootste OV-staking in tientallen jaren’

UpdateEr mag dinsdag niet gestaakt worden rond Schiphol. CNV waarschuwt dat de staking in het ov dinsdag ‘nog steeds de grootste is die ons land in tientallen jaren heeft gekend’. Maar de rechter besloot in een door Schiphol aangespannen kort geding dus dat de luchthaven wél bereikbaar moet blijven met het openbaar vervoer.

Schiphol was bang voor de openbare orde als reizigers niet met de trein naar het vliegveld kunnen komen of dat kunnen verlaten. De rechter gaf de luchthaven gelijk en verbiedt de staking in het openbaar vervoer in regio rond Schiphol die gepland stond voor aanstaande dinsdag. Er moet die dag tussen 05.00 uur en 21.00 ieder kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal en vice versa rijden. De treinen stoppen ook op de stations Lelylaan en Sloterdijk.

‘Minimale noodpendel’

De NS kan dinsdag een ‘minimale noodpendel’ laten rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Door de noodvoorziening wordt voorkomen dat grote groepen reizigers op Schiphol stranden en er onveilige situaties ontstaan. Maar, zo waarschuwt de NS, de noodpendel is beslist niet voldoende voor normale reizigersaantallen en is “specifiek bedoeld voor noodzakelijke Schipholreizen”.



Hoe de nooddienstregeling rond Schiphol eruit komt te zien, moet NS nog bepalen. De spoorwegen tasten nog in het duister over de impact van de staking, maar de NS vreest het ergste. ,,Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke niet rijden,’’ verklaart een NS-woordvoerder. ,,Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen.”

Onmogelijk via de weg

Volledig scherm De advocaten van de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol tijdens het kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. Op de achtergrond burgemeester Onno Hoes. © ANP De rechter oordeelde dat reizigers op de luchthaven onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol kunnen reizen. Door de staking wordt er al meer drukte verwacht op de weg. Bovendien is er een gerede kans dat Schiphol Plaza te druk wordt als er te veel reizigers op de luchthaven zijn die niet weg kunnen. De rechtbank Noord-Holland legt de staking in de regio van het vliegveld Schiphol ‘aan banden’ in verband met het ‘veiligheidsrisico’.



De luchthaven maakt zich zorgen over de openbare orde als de luchthaven niet met de trein bereikbaar is. Volgens de luchthaven komt bijna de helft van de reizigers met het OV naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld. De gemeente Haarlemmermeer deelt die zorgen en sloot zich aan bij het kort geding. Rijkswaterstaat houdt door de staking rekening met een zeer drukke spits.

Beter pensioenstelsel

De bonden willen met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor ,,een pensioen voor iedereen’’, dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.



Vakbond CNV heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak van de rechter. ,,De staking in het ov dinsdag is nog steeds de grootste die ons land in tientallen jaren heeft gekend. Maar als vakbonden moeten we ook toestaan dat de staking wordt gebroken”, zegt bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. ,,Het lijkt alsof vakbonden stakingskracht inleveren en dat zal koren op de molen zijn van juristen in toekomstige stakingen.”



Het is nog niet bekend hoe groot de actie komende dinsdag daadwerkelijk wordt. Aangekondigd is dat werknemers bij de NS in elk geval de hele dag het werk neerleggen, en ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staakt de hele dag voor een beter pensioen.

Extra personeel

Schiphol gaat dinsdag extra medewerkers, onder wie kantoorpersoneel, inzetten om de drukte op te vangen. Dat meldde de luchthaven nadat de rechter had besloten dat er treinen moeten rijden van Amsterdam Centraal naar Schiphol en omgekeerd.

Volledig scherm De advocaten van de vakbonden overleggen voorafgaand aan het kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. © ANP Volgens topman Dick Benschop moeten reizigers er nog steeds rekening mee houden dat door het beperkte verkeer en de drukte op de wegen Schiphol slecht bereikbaar is. ‘’Samen met alle betrokken partijen bereiden we ons voor en werken we aan aanvullende operationele maatregelen om de te verwachten drukte zo goed mogelijk op te vangen.’' De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zorgen voor extra verkeersregelaars.

Algemene actiedag

Na de ov-staking van dinsdag volgt woensdag een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer.



De afgelopen dagen voerde de luchthaven overleg met de bonden maar dat leverde niks op. Om 10 uur vanmorgen begon het kort geding. Dat zou normaliter hebben plaatsgevonden in de dependance van de rechtbank Noord-Holland op Schiphol (ooit geopend om drugssmokkelaars te kunnen berechten) maar moest uitwijken naar het VIP Centre op de luchthaven. Dit omdat gerechtsgebouwen zondags gesloten zijn.