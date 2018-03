Verborgen camera in Gelderse sauna werkte nog, meer belastbaar materiaal in beslag genomen

Bij de Gelderse sauna Beauty en Oase is een verborgen camera aangetroffen die 'nog in werking' was. De verborgen camera en het bijbehorende computersysteem zijn vandaag in beslag genomen. In een woning in Drachten is gisteren nieuw belastbaar materiaal in beslag genomen.

Gisteren heeft de eigenaar een nieuwe aangifte gedaan van hacking, nadat deze site onthulde dat er nog steeds naaktbeelden online stonden van zeker honderd gasten. Toen de politie onderzoek deed naar aanleiding van deze aangifte, is er een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen. Op dat moment was het camerasysteem nog in werking.



,,Wij zijn naar dat complex gegaan om onderzoek te doen naar zijn aangifte. Tijdens dat onderzoek troffen wij deze verborgen camera aan, waarmee heimelijk beelden konden worden gemaakt. Die camera was niet zichtbaar voor de bezoekers'', verklaart politiewoordvoerder Gerdine van Reen.

Het OM heeft vervolgens toestemming verleend om een doorzoeking te doen en dat is vanmorgen gebeurd. In februari deed eigenaar Erik van Ingen Schenau al aangifte gedaan van hacking van zijn eigen camerasysteem. De politie en het OM houden bij hun onderzoek rekening met diverse scenario’s. Er zijn nog geen verdachten aangemerkt, omdat het onderzoek nog loopt.

Drie camera's

Bij de doorzoeking van vanmorgen heeft de politie drie camera’s en de gebruikte plafondplaten en bekabeling in beslag genomen. Deze goederen vormen belangrijke aanknopingspunten in het onderzoek naar hoe en door wie deze beelden openbaar zijn gemaakt. Deze camera’s waren niet meer in werking op het moment van de doorzoeking



De politie heeft inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over deze sauna. Op 7 maart werd bekend dat er beelden van het Oranje-handbalsters uit die sauna op een pornowebsite stonden. Ze zijn daarop volledig naakt te zien. De twee video's, die ruim 10.000 keer zijn bekeken, stonden enkele uren op een populaire pornowebsite.



Een hacker schrijft op een forum dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week de beelden kon bekijken. ,,Ik kan ook live kijken.'' Sinds september 2016 zijn op fora lange reeksen videobeelden en screenshots van de beveiligingscamera's uit de drie kleedkamers te downloaden. Van zeker honderd bezoekers van de op de grens van Gelderland en Noord-Brabant gelegen sauna zijn hierop duidelijk herkenbaar en naakt in beeld.

Onder een bijnaam schrijft een hacker, die op een forum wordt betiteld als 'eerste klas gluurder': ,,Ik heb toegang tot drie kleedkamers, waar 24/7 wordt opgenomen.'' Op 21 september 2016 licht hij op een forum zijn werkwijze toe. ,,Het is zaak om de beelden te bekijken en de beste momenten eruit te pikken. Ik kan ook live kijken.''

'Holy cow!'

Volledig scherm Screenshot uit kleedkamer handbalsters. © RTL Nieuws De gluurder zoekt hierbij ook interactie met mede-forumbezoekers. ,,Laat me weten hoe jullie hierover denken'', vraagt hij vijf dagen later. Bij een reeks van achttien foto's vraagt hij om commentaar te leveren. ,,Houden jullie meer van blanke meisjes, donkere meisjes? Dik? Dun? Jong of ouder? Ik heb vooral degenen geplaatst die mij aanspreken, maar zou er ook graag delen die jullie aanspreken.'' Andere forumbezoekers reageren enthousiast op zijn onthullingen. ,,Holy cow! Post die video's en je wordt een held'', schrijft iemand.

Gisteren onthulde deze site dat een 32-jarige bezoekster van de sauna al in januari probeerde aangifte te doen, maar dat er van haar zaak alleen een melding werd gemaakt. Met stijgende verbazing volgde de Nijmeegse vervolgens op 7 maart het nieuws dat er beelden van de Oranje-handbaldames waren gelekt. ,,Ik kon niet eens aangifte doen en bij de Oranje-handbaldames was het binnen 24 uur geregeld’’, betreurt de nu 32-jarige dame, die omwille van haar toch al geschonden privacy niet met naam genoemd wil worden.

De politie heeft inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over deze sauna. Nieuwe meldingen en aangiftes zijn volgens de politie op dit moment niet noodzakelijk voor het onderzoek. Mogelijk gedupeerden kunnen zich wel bij de politie melden op: preston.recherche.gelderland-zuid@politie.nl.

De voornaamste site die de beelden openbaar heeft gemaakt, heeft opdracht gekregen van de politie om die beelden te verwijderen. ,,Echter zullen de beelden inmiddels op veel andere website geüpload zijn en daar kan de politie helaas niets tegen doen'', betreurt de politie. Wel blijven we scherp op het delen en uploaden van deze beelden. Zo is er gisteren belastbaar materiaal in beslag genomen in een woning in Drachten. Het uploaden van deze bestanden levert elke keer weer een nieuw strafbaar feit op.