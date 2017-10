Verbrandt H&M jaarlijks 12 ton nieuwe kleding?

Mogelijk gaat het om overproductie, volgens Else Skjold, hoogleraar in duurzaam design van de Kolding Design School in Denemarken. ,,Het is dramatisch als we het over mode hebben, omdat trends in de mode tijdelijk zijn. Wanneer het geen mode is, kan het niet meer worden verkocht'', zegt ze tegen TV2.



De Nederlandse modesector houdt jaarlijks 21,5 miljoen kledingstukken over. Voor modewinkels betekent dit een omzetverlies € 313,5 miljoen.



Annet Feenstra, H&M-woordvoerder Nederland zegt dat de keten restpartijen niet vernietigd. ,,Het klinkt als onzin in de oren. Waarom zouden we? Het druist zo in tegen alles waar we voor staan.’’