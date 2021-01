Verdacht pakket gevonden voor Poolse supermarkt in Aalsmeer

De reeks aanslagen op Poolse supermarkten begon op 8 december in Aalsmeer. Diezelfde nacht ging het ook mis bij een filiaal in Heeswijk-Dinther. Een dag later vond er een explosie plaats in een winkel in Beverwijk. Drie dagen later - 12 december - vond er nog een aanslag plaats op de eerder getroffen Poolse Supermarkt in Beverwijk. Het leek even rustig, maar later werd er opnieuw een winkel in Tilburg het slachtoffer van eenzelfde aanslag.