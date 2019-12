Verdacht pakketje aangetroffen in auto in parkeergarage Schiphol

interview Appie blijft FC Den Bosch trouw: ‘Sommige mensen weten niet beter’

9:00 Abdulsamed Abdullahi (22) is speler van FC Den Bosch. Ondanks het racistische incident, waarvan nota bene zijn vriend Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer werd, blijft hij de club trouw. Appie, in zijn vrije tijd jongerenwerker in Rotterdam-Zuid, pleit voor vergeving. ,,Sommige mensen weten niet beter. Dan moet jij degene zijn die beter weet.”