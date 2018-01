Verdacht stel komt ondanks megafraude vrij dankzij miljoenencontract

Dat bleek vandaag tijdens de pro-forma zitting van de zaak in de rechtbank in Den Bosch. De 81-jarige Herman van O. en zijn 61-jarige en in Taiwan geboren partner Chun L. werden oktober vorig jaar aangehouden in hun bedrijfsgebouw aan de rand van Gennep. Van daaruit handelden ze in oude legervoertuigen en Chinese kunst. Ze worden verdacht van op grote schaal witwassen en belastingontduiking. Sindsdien zitten beiden in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil hen niet voorlopig vrijlaten, omdat ze woningen en tegoeden hebben op Taiwan en de Filipijnen. Landen waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. ,,Ik heb niet eerder verdachten meegemaakt waarbij het vluchtgevaar zo groot was'', zei de officier van justitie tijdens de zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld.

Paspoorten inleveren

Het stel zegt dat ze hun paspoorten zullen inleveren en na vrijlating hun zaak willen afwachten in hun appartement in Duitsland. Maar dat vindt justitie niet genoeg. Een borgsom betalen is onmogelijk, omdat beslag is gelegd op alle rekeningen en tegoeden, met een totale waarde van zo'n 30 miljoen euro. Justitie wil daarom met Van O. en L. een contract afsluiten waarin staat dat als ze op de vlucht slaan, het geld (15 miljoen euro per persoon) naar de Staat gaat.

De verdachten gaan daarmee akkoord. Het OM wil het contract nog even goed bestuderen, waarschijnlijk komen Van O. en L. vrijdag aanstaande voorlopig op vrije voeten.

Onschuld

Het duo is zeer overtuigd van zijn onschuld, bleek in de rechtszaal. Volgens de raadsman van Van O., Guus Heutink, 'rammelt' het justitiële onderzoek.

Van O. heeft goed verdiend met de handel in tweedehands legervoertuigen en onderdelen daarvan, tot in Vietnam aan toe. Daarnaast heeft hij met zijn partner de laatste jaren een handel opgezet in Chinese kunst. Met hun vermogen financierden ze onroerendgoedprojecten, onder meer vakantiehuizen in Frankrijk en een jachthaven in Loosdrecht.