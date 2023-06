Verdachte (56) van dodelijke steekpartij in Albert Heijn is beruchte ex-tbs’er

De Antilliaan staat volgens de krant bekend als levensgevaarlijk en gestoord. De politie wil nog geen enkele mededeling doen over de achtergrond van de verdachte.



L. is geen onbekende van de politie. Als twintiger werd L. in Nederland al veroordeeld voor moord en afpersing. Hij kreeg tbs opgelegd en verkaste toen naar Groot-Brittannië. Hier werd hij in 2007 veroordeeld wegens een bedreiging met een mes en een zware mishandeling.



De rechtbank waarschuwde dat L. nooit meer op vrije voeten mocht komen uit bescherming van de samenleving. Het land zette L. uit naar Nederland, waar hij opnieuw werd opgepakt voor een geweldsmisdrijf. Hij werd behandeld in een kliniek in Amsterdam en vertrok toen weer naar Curaçao.



In 2016 veroorzaakte zijn vrijlating grote onrust op Curaçao. Hij zat een straf uit voor een zwaar geweldsdelict. Op het eiland durfde niemand het aan om de man met zware psychiatrische problemen op te nemen omdat hij te gevaarlijk was.