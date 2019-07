Verdachte aangehouden voor doodsteken alleenstaande moeder (49) in Rotterdam

Kleinkinderen

Volgens een buurman zou de ex van de vrouw zijn langsgekomen om te praten. Er zou een ruzie zijn ontstaan die uit de hand is gelopen. Een buurman zag dat de kleinkinderen van de vrouw in een politiebusje zijn opgevangen. Deze kinderen zijn later meegenomen naar een veilig verblijfadres. Om 20.10 uur rukte een ambulance uit, om eerste hulp te verlenen. Uit alle macht probeerde het ambulancepersoneel de vrouw in haar woning te reanimeren. Om 20.13 uur rukte er ook nog een traumaheli uit om de hulpdiensten bij te staan en ze werd nog met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht, maar voor de moeder mocht het niet meer baten.

Dreads, blauwe pet

De zoektocht naar de dader is in volle gang. Hij wordt omschreven als ‘een man met een getinte huidskleur, dreads en een blauwe pet’. Getuigen zeggen dat de dader een oudere man is. Een Burgernetmelding stelde dat hij lopend of fietsend de Rotterdamse Homerusstraat verliet en omschrijft hem alsvolgt: ,,Man, getint uiterlijk, dreads, blauwe pet, beige kleding, mogelijk groene bandana.’’



In de woning is het steekwapen gevonden. De politie spreekt van een ‘incident in de relationele sfeer’, maar het is nog onduidelijk wat de precieze aanleiding voor de steekpartij is geweest. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Zo is er een 3D-scan van het trappenhuis en de directe omgeving gemaakt.



Omwonenden in het trappenhuis aan de Homerusstraat in Rotterdam-Zuid mochten hun woning gisterenavond niet in of uit.