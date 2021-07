Verdachte aanslag Peter R. de Vries deed als tiener mee aan ‘So you think you can dance’

Onzeker­heid over corona houdt vakantie­gan­gers in eigen land

12:35 Door de onzekerheid over het oplopend aantal coronabesmettingen, de aanpassingen van reisadviezen en onduidelijkheid rond coronaregels in het buitenland, blijven veel Nederlanders deze zomer in eigen land. Vooral de laatste dagen stromen de boekingen binnen bij aanbieders van vakantieparken, vakantiehuisjes en hotels.