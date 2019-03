Verdachte aanslag Utrecht blijft langer vastzitten

De vermeende schutter van de aanslag in Utrecht, Gökmen Tanis, blijft in de cel. De rechter-commissaris heeft vandaag het voorarrest met de maximale termijn van twee weken verlengd. Tanis blijft in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het OM verzocht de rechter-commissaris om Tanis in bewaring te nemen. Hij wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Waarschijnlijk handelde hij alleen.

Verlenging van de voorlopige hechtenis met veertien dagen is de wettelijke vervolgtermijn na de eerste periode van maximaal zes dagen. Daarna kan de rechtbank de gevangenhouding met telkens negentig dagen verlengen tot de zaak voorkomt.

Het onderzoek is nog in volle gang. Er wordt bekeken of de verdachte alleen vanuit een terreurmotief tot zijn daad kwam of dat er ook persoonlijke problemen speelden en of hij was geradicaliseerd. Er wordt onderzoek ingesteld naar de persoonlijkheid van Tanis.

Klaarlichte dag

Door de dodelijke schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht afgelopen maandag, kwamen drie mensen om het leven. Op klaarlichte dag nam de schutter in een tram in Utrecht mensen onder vuur. Drie andere mensen raakten zwaargewond. Tot nog toe is er volgens het OM geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers gebleken.



Tanis is een bekende van politie en justitie. De afgelopen jaren was hij betrokken bij tal van incidenten. Op 4 maart van dit jaar moest hij zich nog voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak. De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat gepland voor deze zomer. Later werd ook bekend dat hij kort daarvoor tot vier maanden cel veroordeeld werd voor een inbraak. Hij wachtte het hoger beroep in die zaak thuis af.

Stille tocht

In Utrecht worden vanavond de slachtoffers van de schietpartij in die stad herdacht met een stille tocht. De organisatie wil graag dat mensen een zaklamp aandoen en witte en rode bloemen (de kleuren van de vlag van Utrecht) meenemen. De tocht begint om 19.00 uur bij het Jaarbeursplein en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag was. Op het eindpunt kunnen de deelnemers de bloemen neerleggen op de gedenkplaats.



Er worden tienduizenden mensen verwacht. Onder meer aanhangers van de anti-islambeweging Pegida lopen mee. Ook premier Mark Rutte, justitieminister Ferd Grapperhaus, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zijn erbij.



De stille tocht is vanavond vanaf 19.00 uur rechtstreeks te zien via deze website.

Kijk hier naar een compilatie van beelden van na de aanslag in Utrecht: