Verdachte agenten in zaak Henriquez zitten in uniform in de rechtbank

De twee agenten die nu terecht staan, worden afgeschermd voor iedereen behalve de rechters en officieren van justitie. Ze bevinden zich in de zaal achter een kamerscherm. Hun stemmen worden vervormd. De agenten en hun families zijn zwaar bedreigd na de fatale arrestatie. Toch zitten ze vandaag in uniform in de rechtbank, vertelt de rechter die ze wél kan zien. Het uniform irriteert de nabestaanden omdat het zou aangeven dat de agenten vinden dat ze niks fout hebben gedaan.



De advocaten van de nabestaanden van Henriquez hebben op meerdere manieren, echter zonder succes, geprobeerd om achter de identiteit van de agenten te komen. Vanmorgen eiste advocaat Richard Korver, namens de familie van Henriquez, opnieuw openbaarmaking van hun namen.



De familie van Henriquez wil zaken kunnen controleren en kan dat niet als de agenten onbekend blijven. Er is weinig vertrouwen in het onderzoek. De rechter zei na een schorsing van 10 minuten dat de namen opnieuw níet openbaar worden gemaakt. De agenten zouden anders namelijk in gevaar komen.



Korver probeerde daarna de zaak opnieuw te laten aanhouden. Volgens hem is er gesjoemeld met filmbeelden van de arrestatie (hoorbare opmerkingen als 'schande, je hebt hem gedood' zouden in de compilatie van de Rijksrecherche niet meer te horen zijn).