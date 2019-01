‘Verdachte bagage’ in vliegtuig naar Schiphol blijkt achtergelaten koffer

‘Bankmol’ krijgt 1,5 jaar cel voor overval op 78-jarige vrouw die 79.000 euro opnam

14:11 Een voormalig medewerker van de Rabobank is vandaag veroordeeld, omdat hij de overvallers van een bejaarde vrouw in Bladel had geïnformeerd over het grote geldbedrag dat zij had opgenomen. Voor medeplichtigheid aan de overval legde de rechtbank in Den Bosch aan de ‘bankmol’ een celstraf op van anderhalf jaar. Tegen hem was drie jaar cel geëist.