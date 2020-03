Verdachte brief in gemeentehuis Purmerend

LIVE | MH17-pro­ces begonnen: verdachten zoals verwacht niet aanwezig

11:35 In de rechtbank bij Schiphol is vanmorgen het MH17-proces begonnen. Waarom werd de vlucht van Malaysian Airlines op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten en door wie? ,,Velen hebben lange tijd uitgekeken naar deze dag. Ten gevolge van de verschrikkelijke ramp in juli 2014 zijn 298 mannen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen", opende rechter Hendrik Steenhuis de zitting. Volg hieronder alle ontwikkelingen in het liveblog.